Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Greiz (ots)

Greiz. Beamte der Polizeiinspektion Greiz konnten am vergangenen Wochenende im Schutzbereich mehrere Fälle feststellen, in denen Fahrzeuge ohne den erforderlichen Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum geführt wurden.

Am Samstagmorgen wurde ein 61-jähriger Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeuges einer Verkehrskontrolle in der Straße Dr.-Rathenau-Platz in Greiz unterzogen. An dem festgestellten E-Bike war ein grünes Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht, welches bereits seit dem 1. März seine Gültigkeit verloren hatte.

Ein ähnlich gelagerter Sachverhalt ereignete sich am Samstagnachmittag (21.03.2026) gegen 16:30 Uhr in Auma. In der Triptiser Straße hielten Beamte einen 28-jährigen E-Scooter-Fahrer an. Auch hier stellten die eingesetzten Kräfte fest, dass das Fahrzeug lediglich mit einem veralteten grünen Kennzeichen versehen war.

In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei hat entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Diese richten sich nicht nur gegen die jeweiligen Fahrzeugführer, sondern auch gegen die Halter der Fahrzeuge, da diese das Führen ohne gültigen Versicherungsschutz gestattet hatten. <PH>

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