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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vollbrand einer Scheune in Greiz

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitagnachmittag (20.03.2026) wurden Kräfte der Feuerwehr und Polizei zu einem Brandgeschehen in die Georg-Herwegh-Straße in Greiz gerufen.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen betrieben dort gegen 17:15 Uhr vier Personen einen Grill unter einem hölzernen Vordach einer Scheune. Auf bislang ungeklärte Art und Weise geriet die Dachkonstruktion in Brand, wobei die Flammen zunächst auf das gesamte Objekt und anschließend auf einen angrenzenden Zaun übergriffen. Durch das Eingreifen der Feuerwehrkräfte konnte das Feuer schnellstmöglich gelöscht werden. Personen wurden nach aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt. Umliegende Wohnhäuser trugen keine Schäden davon.

Die Polizeiinspektion Greiz hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Gegen die vier an dem Geschehen beteiligten Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung verantworten. <PH>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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