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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall ohne Versicherungsschutz

Greiz (ots)

Kauern. Am Samstagnachmittag (21.03.2026) kam es in Kauern zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Leichtkraftrades. Gegen 14:45 Uhr befuhr ein 61-jähriger Fahrzeugführer die Karl-Marx-Straße in Kauern, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit zwei am Fahrbahnrand befindlichen Steinen, wodurch sich der Fahrer und das Fahrzeug überschlugen.

Der 61-jährige Fahrzeugführer zog sich bei dem alleinbeteiligten Sturz schwere Verletzungen zu, darunter ein gebrochenes Brustbein sowie mehrere Rippenbrüche. Der Fahrer erlitt aufgrund des nicht getragenen Motorradhelmes ebenfalls ein "Schädel-Hirn-Trauma". Er wurde zur stationären Behandlung ins Waldklinikum nach Gera verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Inspektionsdienstes Gera fest, dass das Leichtkraftrad nicht zugelassen war und kein gültiger Versicherungsschutz zum Zeitpunkt des Unfalls bestand. Am Fahrzeug entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet. <PH>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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