Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Wohnungseinbruch in Langenwetzendorf

Greiz (ots)

Langenwetzendorf.

Am frühen Morgen des 22.03.2026 kam es in der Hauptstraße in Langenwetzendorf zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung. Dort versuchten bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 00:45 Uhr und 01:20 Uhr gewaltsam eine Wohnungseingangstür zu öffnen. Hierbei wurde die Tür durch den Einsatz eines unbekannten Hebelwerkzeuges beschädigt, jedoch war ein Eindringen in das Objekt nicht möglich. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und die Tatortarbeit durchgeführt. Die Polizeiinspektion Greiz bittet Bürger, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hauptstraße beobachtet haben, um sachdienliche Zeugenhinweise, welcher unter Angabe der Bezugsnummer 0071629/2026 unter der Tel. 03661 6210 entgegengenommen werden. <PH>

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