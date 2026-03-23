Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Räuberischer Diebstahl und Körperverletzung (0071559/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Samstagabend (21.03.2026) kam es im Bereich Mauerstraße/Wallstraße zu mehreren Körperverletzungsdelikten sowie einem räuberischen Diebstahl. Eine 27-jährige Frau täuschte zunächst eine hilflose Lage vor, um eine 41-Jährige anzulocken. Diese wurde daraufhin mehrfach geschlagen und leicht verletzt. In der Folge griff die Täterin an einer nahegelegenen Bushaltestelle wahllos weitere Personen an, verletzte insgesamt drei weitere Geschädigte leicht und entwendete ein Mobiltelefon. Die Täterin konnte im Rahmen der Fahndung durch die Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden. Das entwendete Handy wurde aufgefunden und an die Eigentümerin zurückgegeben. Gegen die Beschuldigte wurde Haftbefehl erlassen. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell