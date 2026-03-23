Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall mit Personenschaden (0071360/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Ein 79-jähriger Fahrzeugführer verunfallte am Samstagnachmittag (21.03.2026) auf der Kreisstraße 206 zwischen Hohndorf und Pansdorf. In einer Linkskurve kam der Mann mit seinem Seat aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Straße war zeitweise halbseitig gesperrt. (DL)

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