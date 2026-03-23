Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Gefährliche Körperverletzung in Imbiss (0071785/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Sonntag (22.03.2026) kam es in einem Dönerimbiss in der Wettiner Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 53-Jähriger bedrohte sein Gegenüber mit einem Cuttermesser, woraufhin der 33-Jährige mit einer Bierflasche zuschlug. Der 53-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde und musste medizinisch versorgt werden. Der 33-Jährige stellte sich später selbst bei der Polizei. Die Ermittlungen dauern an. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell