LPI-G: (LK ABG) Gefährliche Körperverletzung in Imbiss (0071785/2026)
Altenburg (ots)
Altenburg. Am Sonntag (22.03.2026) kam es in einem Dönerimbiss in der Wettiner Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 53-Jähriger bedrohte sein Gegenüber mit einem Cuttermesser, woraufhin der 33-Jährige mit einer Bierflasche zuschlug. Der 53-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde und musste medizinisch versorgt werden. Der 33-Jährige stellte sich später selbst bei der Polizei. Die Ermittlungen dauern an. (DL)
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