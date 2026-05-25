Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

Beim unsachgemäßen Umgang mit Grillanzünder schwer verletzt

Am Sonntagabend hatten sich vier jugendlich Mädchen an einer Feuerschale in Schlöben zusammengefunden, um den Tag ausklingen zu lassen. Als die Flamme nach Meinung einer 14 jährigen nicht groß genug war, goss sie leichtsinnig Spiritus in die Feuerschale. Durch die hierbei entstandene Stichflamme erlitt ihre 14jährige Freundin am Arm und Bein Brandverletzungen, welche im nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden mussten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell