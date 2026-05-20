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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Verkehrsunfallflucht nach Zaunbeschädigung - Polizei sucht Zeugen

Emlichheim (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, dem 20.05.2026, kam es zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr im Bereich der Emslandstraße / Ecke "Wetten Kämpe" in Emlichheim zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen bog vermutlich ein Lkw oder eine Sattelzugmaschine von der Straße "Wetten Kämpe" nach rechts auf die Emslandstraße ab. Dabei wurde der Zaun eines Eckgrundstücks beschädigt.

Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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