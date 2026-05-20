Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Einfamilienhauses in Brake +++ Keine Personen verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 19. Mai 2026 gegen 10:37 Uhr, geriet ein Einfamilienhaus in der Breiten Straße in Brake in Brand.

Durch Verkehrsteilnehmer wurden zum genannten Zeitpunkt Flammen in einem freistehenden Einfamilienhaus, das direkt an der B 212 liegt, gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr griff das Feuer bereits vom Erdgeschoss auf das Obergeschoss des Hauses über. Die Bewohner waren bei der Entstehung des Brandes nicht im Haus.

Für die Löscharbeiten musste die B 212 zwischen dem Brandort und der Gerd-Köster-Straße insgesamt für zwei Stunden voll gesperrt werden.

Die Freiwilligen Feuerwehren Brake, Golzwarden und Kirchhammelwarden waren insgesamt mit 35 Einsatzkräften im Einsatz.

Der entstandene Schaden wird derzeit auf einen hohen fünf-stelligen bis niedrigen sechs-stelligen Betrag geschätzt. Eine genaue Bezifferung kann erst nach der Begehung des Objekts erfolgen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauert an.

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