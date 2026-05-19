Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall zwischen drei Beteiligten +++ zwei Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, den 18. Mai 2026, gegen 18:20 Uhr, kam es auf der Stedinger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhren ein 23-jähriger Mann in seinem Mercedes, eine 23-jährige Frau in ihrem Peugeot und ein 25-jähriger Mann in seinem Audi die Stedinger Straße stadtauswärts in genannter Reihenfolge. Alle Unfallbeteiligten kamen aus Delmenhorst.

Als der vorausfahrende Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt halten musste, übersah dies der an letzter Stelle fahrende Audi-Fahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem Peugeot, welcher daraufhin gegen das Heck des Mercedes stieß.

Eine 21-jährige Mitfahrerin des Audi sowie die Fahrerin des Peugeots wurden hierbei leicht verletzt.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizei Delmenhorst aufgenommen und der entstandene Sachschaden auf rund 1500 Euro geschätzt.

Gegen den 25-Jährigen wurde ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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