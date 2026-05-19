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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl aus Transporter +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Personen verschafften sich in der Zeit von Mittwoch, 13. Mai 2026, bis Montag, 18. Mai 2026, gewaltsam Zutritt zu einem in der Nienburger Straße in Delmenhorst geparkten VW Transporter.

Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeuginneren diverse Werkzeuge und richteten insgesamt einen Schaden von rund 22.000 Euro an.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei Delmenhorst aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Tamara Fortkamp
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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