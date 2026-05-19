Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Einbruch in Lagerraum eines Sportvereins +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte versuchten im Zeitraum von Freitag, 08. Mai 2026, bis Sonntag, 14. Mai 2026, ein Nebengebäude der Grundschule in der Kantstraße in Delmenhorst aufzuhebeln. Das angegangene Gebäude dient dem Sportverein HSG Delmenhorst als Lagerraum.

Das Diebesgut und der entstandene Schaden sind nach derzeitigem Stand der Ermittlungen unbekannt.

Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 04221 15590 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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