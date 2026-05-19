Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Evakuierung nach Brand in Einkaufsmarkt in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Am Montag, den 18. Mai 2026, gegen 08:50 Uhr, kam es in einem Einkaufsmarkt in der Straße Am Rieskamp in Großenkneten zu einem Kabelbrand.

Ein 35-jähriger Mann und eine 56-jährige Frau stellten den Brand fest, da plötzlich das Licht im Einkaufsgeschäft ausging. In der Folge alarmierten sie den Notruf und schlossen alle Brandschutztüren.

Die Freiwilligen Feuerwehren Ahlhorn, Sage und Großenkneten rückten mit 36 Einsatzkräften an und übernahmen die Brandlöschung.

Der Markt wurde rechtzeitig evakuiert, sodass glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 3000 Euro geschätzt.

Die Polizei Großenkneten nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden.

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