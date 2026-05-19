PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Evakuierung nach Brand in Einkaufsmarkt in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Am Montag, den 18. Mai 2026, gegen 08:50 Uhr, kam es in einem Einkaufsmarkt in der Straße Am Rieskamp in Großenkneten zu einem Kabelbrand.

Ein 35-jähriger Mann und eine 56-jährige Frau stellten den Brand fest, da plötzlich das Licht im Einkaufsgeschäft ausging. In der Folge alarmierten sie den Notruf und schlossen alle Brandschutztüren.

Die Freiwilligen Feuerwehren Ahlhorn, Sage und Großenkneten rückten mit 36 Einsatzkräften an und übernahmen die Brandlöschung.

Der Markt wurde rechtzeitig evakuiert, sodass glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 3000 Euro geschätzt.

Die Polizei Großenkneten nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:

Tamara Fortkamp
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren