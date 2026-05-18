Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl aus Baucontainer in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Mittwoch, 13. Mai 2026, bis Montag, 18. Mai 2026, im Oberdeicher Weg in Nordenham einen Baucontainer gewaltsam auf.

Sie entwendeten Diebesgut und richteten insgesamt einen Schaden von rund 1000 Euro an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731 2694 0 in Verbindung zu setzen.

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