PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw ohne Versicherung im Stadtgebiet unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 17. Mai 2026, gegen 11:40 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Delmenhorst einen 29-jährigen Pkw-Fahrer in der Stedinger Straße in Delmenhorst.

Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der kontrollierte Honda nicht zugelassen war und über keine gültige Pflichtversicherung verfügte.

Dem Delmenhorster wurde die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Tamara Fortkamp
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 09:35

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen gesucht nach Pkw-Aufbruch

    Delmenhorst (ots) - Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem es am Sonntag, 17. Mai 2026, in der Zeit von 14:45 bis 17:00 Uhr, zu einem Diebstahl aus einem Pkw in Delmenhorst gekommen ist. In der Weberstraße haben Unbekannte die Scheibe eines geparkten Mercedes eingeschlagen und sich so Zutritt zum Fahrzeuginneren verschafft. Entwendet wurde aus dem Innenraum eine Handtasche mitsamt einer Geldbörse. Wer Hinweise geben ...

    mehr
  • 17.05.2026 – 09:35

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 17.05.2026

    Delmenhorst (ots) - Wardenburg: Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, den 17.05.2026 zwischen 22:00 und 22:30 Uhr fährt ein 19jähriger aus Friesoythe mit einem nicht zugelassenen Motorrad auf einem öffentlichen Parkplatz an der Korsorsstraße in Wardenburg, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse ist. Dabei fährt er gegen zwei geparkte Pkw und entfernt sich ...

    mehr
  • 16.05.2026 – 12:51

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 16.05.2026

    Delmenhorst (ots) - Gefährdung des Straßenverkehrs infolge körperlicher u. geistiger Mängel sowie unerlaubtes Entfernen vom Unfallort / Zeugenaufruf Berne. Der 87-jährige Pkw-Führer aus Ganderkesee befährt mit geringer Geschwindigkeit und in Schlangenlinien die B212 in Berne in Fahrtrichtung Elsfleth. Kurz nach der Einmündung zur Motzener Straße, in der 70er Zone, touchiert er ein entgegenkommendes unbekanntes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren