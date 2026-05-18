Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw ohne Versicherung im Stadtgebiet unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 17. Mai 2026, gegen 11:40 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Delmenhorst einen 29-jährigen Pkw-Fahrer in der Stedinger Straße in Delmenhorst.

Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der kontrollierte Honda nicht zugelassen war und über keine gültige Pflichtversicherung verfügte.

Dem Delmenhorster wurde die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

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