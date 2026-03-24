Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Einbruch in Baumarkt + Einbrecher flüchtet ohne Beute

Giessen (ots)

Fronhausen: Einbruch in Baumarkt

In der Zeit von Samstag (21. März) 18.30 Uhr bis Montag (23. März) 7 Uhr brachen Unbekannte in einen Baumarkt in der Straße "Am Sandgraben" ein. Sie stiegen zunächst über einen Bauzaun und drangen über eine gewaltsam geöffnete Nebeneingangstür in das Gebäude ein. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und erbeuteten unter anderem Bargeld. Die Täter entkamen unbemerkt. Die Reparatur der Einbruchschäden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die Marburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter (06421) 4060 zu melden.

Marburg: Einbrecher flüchtet ohne Beute

Ein Einbrecher drang in der Nacht zu Montag (23. März) gegen 1 Uhr in ein Gästehaus in der Dürerstraße ein und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Ermittlungsstand machte er hier keine Beute. Der Polizei liegt folgende Personenbeschreibung vor: Der Täter wird zwischen 20 und 30 Jahren alt, mit dunkler Kapuzenjacke, heller Hose sowie Sneaker mit heller Sohle beschrieben. Zudem hatte er einen Rucksack dabei. Personen, denen in der Dürerstraße etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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