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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 16.05.2026

Delmenhorst (ots)

Gefährdung des Straßenverkehrs infolge körperlicher u. geistiger Mängel sowie unerlaubtes Entfernen vom Unfallort / Zeugenaufruf Berne.

Der 87-jährige Pkw-Führer aus Ganderkesee befährt mit geringer Geschwindigkeit und in Schlangenlinien die B212 in Berne in Fahrtrichtung Elsfleth. Kurz nach der Einmündung zur Motzener Straße, in der 70er Zone, touchiert er ein entgegenkommendes unbekanntes Fahrzeug am Spiegel und setzt seine Fahrt weiter fort. Eine Zeugin beobachtet den Unfall, folgt dem Unfallverursacher und meldet den Vorfall der Polizei. Der Pkw-Führer reagiert zunächst nicht auf die Anhaltesignale und kann erst in Brake auf Höhe der Hammelwarder Straße angehalten werden. Im Rahmen der Kontrolle werden bei dem 87-Jährigen körperliche und geistige Mängel festgestellt, weshalb durch das Gericht eine Führerscheinbeschlagnahme angeordnet wird. Hinweise zum zweiten beteiligten Fahrzeug werden durch die Polizei Brake unter 04401/9350 entgegengenommen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Berne.

Ein 57-jähriger Elsflether befährt mit einem Kraftfahrzeug die Weserstraße in Berne-Ranzenbüttel in Fahrtrichtung Weser. Im Rahmen der Verkehrskontrolle im nahegelegenen Wohngebiet wird festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem wird beim Pkw-Führer Alkoholgeruch festgestellt. Eine beweissicherer Atemalkoholtest ergibt 0.26 Promille. Die Weiterfahrt wird untersagt.

Rückfragen bitte an:

PK Brake

Tel.: 04401-9350

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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