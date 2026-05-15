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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen gesucht nach einem Verkehrsvorfall in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 12. Mai 2026, gegen 16:35 Uhr kam es in Wildeshausen auf der Ahlhorner Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Fahrradfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 45-jähriger Mann aus Wildeshausen mit seinem Audi die Ahlhorner Straße in Wildeshausen und passierte dabei einen Fahrradfahrer mit unzureichendem Seitenabstand.

Der bislang unbekannte Fahrradfahrer erschrak durch das dichte Vorbeifahren und reagierte mit deutlichen Gesten. In der Folge hielt der Pkw-Fahrer an, stieg aus seinem Fahrzeug aus und sprach den Fahrradfahrer lautstark an.

Der Fahrradfahrer entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens.

Zu diesem Vorfall sucht die Polizei Wildeshausen den beteiligten Fahrradfahrer und weitere Zeugen. Diese werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431 9410 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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