Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht in Brake
Delmenhorst (ots)
In der Zeit von Mittwochabend, den 13. Mai 2026, bis Donnerstagmorgen gegen 10:00 Uhr ereignete sich in der Raiffeisenstraße in Brake eine Verkehrsunfallflucht.
Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer oder Fahrerin befuhr die Straße in Richtung Fähranleger und kam in Höhe einer ehemaligen Schule aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einer Gebäudemauer.
Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Vor Ort konnten mehrere Fahrzeugteile sowie beschädigtes Mauerwerk festgestellt und sichergestellt werden.
Der entstandene Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden.
Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/9350 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Ronja Weser
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