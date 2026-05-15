PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht in Brake

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Mittwochabend, den 13. Mai 2026, bis Donnerstagmorgen gegen 10:00 Uhr ereignete sich in der Raiffeisenstraße in Brake eine Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer oder Fahrerin befuhr die Straße in Richtung Fähranleger und kam in Höhe einer ehemaligen Schule aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einer Gebäudemauer.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Vor Ort konnten mehrere Fahrzeugteile sowie beschädigtes Mauerwerk festgestellt und sichergestellt werden.

Der entstandene Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/9350 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren