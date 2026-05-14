Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ohne Führerschein mit dem Pkw in Ganderkesee unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 13.05.2026, kontrollierten Beamte der Polizei Ganderkesee gegen 21:45 Uhr einen 37-jährigen Mann aus Ganderkesee, der mit seinem Pkw die Nutzhorner Straße befuhr.

Im Rahmen der Kontrolle konnte der Mann keinen Führerschein aushändigen, da ihm dieser nach eigenen Angaben aufgrund eines vergangenen Verkehrsdelikts entzogen worden war. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und leitete gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

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