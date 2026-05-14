Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung im Straßenverkehr in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 12.05.2026, kam es gegen 16:35 Uhr auf der Ahlhorner Straße in Höhe des Brauereiwegs zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern.

Zum Ereigniszeitpunkt befuhr ein etwa 65- bis 70-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Ahlhorner Straße in Richtung Westring. In diesem Zusammenhang überholte ein 45-jähriger Wildeshauser den Radfahrer mit seinem Pkw Audi unter sichtlicher Unterschreitung des Sicherheitsabstands. Nachdem der Radfahrer seinen Unmut über die Situation durch Handzeichen zum Ausdruck gebracht hatte, hielt der Pkw-Fahrer an und begab sich zu Fuß zu dem Radfahrer. Im anschließenden Streitgespräch soll der 45-jährige Pkw-Fahrer sehr aggressiv aufgetreten sein, wodurch der bislang unbekannte Radfahrer sichtlich verängstigt wirkte.

Zur vollständigen Aufklärung des Sachverhalts werden potenzielle Zeugen, insbesondere der beteiligte Radfahrer, gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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