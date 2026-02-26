Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten vereiteln Flucht eines Ladendiebs

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Donnertag, 24.02.2026, fassten Polizisten einen flüchtenden Ladendieb, als dieser versuchte über einen Zaun zu klettern.

Ein Mitarbeiter eines Discount-Marktes an der Heeper Straße machte gegen 14:40 Uhr eine vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung auf sich aufmerksam. Er signalisierte den Beamten, dass ein Ladendieb gerade zu Fuß in Richtung Ravensberger Park geflüchtet sei.

Die Polizisten sahen den Täter, wie er versuchte mit einem Rucksack über einen Zaun zu klettern, und nahmen die Verfolgung auf. Noch an dem Zaun stoppten die Beamten den Dieb und fanden seinen Rucksack im Gebüsch. Darin befanden sich acht Packungen Kaffee, die er zuvor in dem Geschäft entwendet hatte.

Den Polizisten gegenüber gab der polizeibekannte 42-jährige Bielefelder mit deutscher Staatsangehörigkeit die Tat zu. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell