Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad mit einer leicht verletzten Person

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 12. Mai 2026, gegen 17:30 Uhr kam es in Delmenhorst auf der Nordwollestraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem abbiegenden Pkw und einem passierenden Fahrradfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 34-jähriger Mann aus Bremen mit seinem VW aus der Lahusenstraße und bog nach links auf die Nordwollestraße ab. Hierbei übersah er den von rechts kommenden und bevorrechtigten 25-jährigen Fahrradfahrer aus Bremen, welcher in Richtung Nordenhamer Straße unterwegs war.

In der Folge des Zusammenstoßes kam der Fahrradfahrer zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen verbrachte den Mann in eine umliegende Klinik.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

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