Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw fährt gegen Gebäude in Brake

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 12. Mai 2026, gegen 13:55 Uhr kam es in Brake in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, in welcher Folge ein Pkw mit einer Hauswand kollidierte.

Ein 38-jähriger Mann aus Nordenham verlor beim Abbiegen von der Neustadtstraße auf die Bahnhofstraße aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge fuhr er über einen Bordstein auf den Gehweg und stieß dann gegen ein Gebäude in der Bahnhofstraße.

Am Pkw entstand lediglich leichter Sachschaden und die Nutzbarkeit des Gebäudes war nach dem Zusammenstoß nicht beeinträchtigt. Der Ford war nach der Kollision weiter fahrbereit.

Verletzt wurde niemand.

Die Polizei Brake nahm die Ermittlungen zur Unfallursachenklärung auf.

Der entstandene Schaden wurde auf 8.000 Euro geschätzt.

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