Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahrer eines Transporters trotz bestehenden Fahrverbots auf der Autobahn 1 unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 11. Mai 2026, gegen 07:10 Uhr, führten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn eine Kontrolle eines Transporter-Anhänger-Gespanns auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück durch.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den 44-Jährigen aus Hemmoor derzeit ein Fahrverbot vorliegt. Er war somit nicht berechtigt, fahrerlaubnispflichtige Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum zu führen.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

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