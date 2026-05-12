Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Diebstahl aus Baucontainer

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag, 08. Mai 2026, 12:00 Uhr, bis Montag, 11. Mai 2026, 08:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Diebstahl aus einem Baucontainer.

Bislang Unbekannte versuchten, den Baucontainer in der Langenwischstraße in Delmenhorst gewaltsam zu öffnen, was jedoch nicht gelang.

Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

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