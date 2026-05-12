Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 11. Mai 2026, um 05:30 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw VW die Werftstraße in Nordenham.

Als der 34-Jährige aus Bremerhaven beabsichtigte, nach rechts auf einen Parkplatz einzubiegen, übersah er eine Radfahrerin, welche auf dem Radweg in gleicher Richtung fuhr.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Radfahrerin. Die 71-jährige Radfahrerin aus Nordenham kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Gegen den Fahrer des Pkw wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Der entstandene Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden.

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