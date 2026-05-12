Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit Trunkenheit in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 11. Mai 2026, um 21:05 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw VW einen Parkplatz im Bereich der Wildeshauser Straße in Großenkneten.

Der 56-Jährige kollidierte dort beim Rückwärtsfahren zunächst mit einem Gebäude. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort und stieß auf dem Parkplatz mit zwei Betonpollern sowie einem Reklameschild zusammen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten Beamte der Polizei Wardenburg feststellen, dass der Pkw-Fahrer aus Großenkneten erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille.

In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem Mann. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden.

Gegen den 56-Jährigen aus Großenkneten wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell