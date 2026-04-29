POL-NE: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - Vermisstes Kind aus Neuss

Kaarst (ots) - Am Mittwoch (29.04.) meldeten sich gegen 09:40 Uhr Angehörige eines 26 Jahre alten Kaarsters bei der Polizei und gaben an, dass sich der mutmaßlich psychisch kranke Mann in der Wohnung auf der Westfalenstraße aggressiv verhalten, Drohungen aussprechen und sich selbst verletzen würde. Noch vor Eintreffen der Polizei hatte der Kaarster die Wohnung und das Grundstück verlassen. Nach ersten Erkenntnissen ...

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