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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - Vermisstes Kind aus Neuss

Neuss (ots)

Am Mittwoch (29.04.) berichteten wir per Pressemeldung von einer vermissten 12-Jährigen aus Neuss (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6265231). Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen - die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei dankt der Bevölkerung für ihre Mithilfe.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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