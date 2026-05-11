Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: ERGÄNZUNG: Stadt Delmenhorst: Großkontrolle mehrerer Behörden im Stadtgebiet Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Samstag, 09. Mai 2026, 19:30 Uhr, bis Sonntag, 10. Mai 2026, 00:30 Uhr, kam es in Delmenhorst zu einer groß angelegten Kontrollaktion der Polizei Delmenhorst in Zusammenarbeit mit verschiedenen Behörden.

Von den behördlichen Maßnahmen waren insgesamt acht Objekte in den Delmenhorster Stadtteilen Düsternort und Hasport betroffen.

Im Rahmen der Maßnahmen wurde eine zweistellige Anzahl an illegalen Glücksspielautomaten sowie ein niedriger fünfstelliger Bargeldbetrag festgestellt. Sämtliche Glücksspielautomaten sowie das Bargeld wurden beschlagnahmt.

In einem Pkw, welcher einem der Tatverdächtigen zugeordnet werden konnte, wurde zudem eine Kleinstmenge an Betäubungsmitteln aufgefunden und beschlagnahmt.

Im Rahmen der Personalienfeststellung konnte bei einem Besucher eines Objekts festgestellt werden, dass dieser mit mehreren offenen Haftbefehlen von der Justiz gesucht wurde. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und am Sonntag einem Haftgericht vorgeführt. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Der Mann führte zudem ein gefälschtes griechisches Ausweisdokument bei sich, welches ebenfalls beschlagnahmt wurde.

Die umfangreichen behördlichen Maßnahmen führten zu einem besonderen öffentlichen Interesse, insbesondere auch aufgrund der notwendigen Verkehrsmaßnahmen.

Die Pressearbeit wurde mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Oldenburg abgestimmt. Etwaige Rückfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Oldenburg zu richten.

+++ Pressemitteilung vom 10.05.2026 +++

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/6271999

Am Abend des Samstag, den 09.05.2026, wurden durch die Polizei Delmenhorst in Zusammenarbeit mit dem Hauptzollamt Oldenburg in Delmenhorst mehrere Gaststätten in den Stadtteilen Düsternort sowie Hasport kontrolliert sowie teilweise auf Beschluss des Amtsgerichtes Oldenburg durchsucht.

Ziel der Maßnahmen war unter anderem die ganzheitliche Bekämpfung von illegalem Glücksspiel sowie des Handeltreibens mit unerlaubten Betäubungsmitteln. Es konnten dabei mehrere Verstöße festgestellt und geahndet werden. Ebenso wurden diverse Beweismittel beschlagnahmt und neue Strafverfahren eingeleitet. Neben der Polizei sowie dem Hauptzollamt Oldenburg waren zudem Einsatzkräfte der Bundespolizei, der Steuerfahndung sowie des Niedersächsischen Innenministeriums am Einsatz beteiligt. Im Rahmen des Einsatzes kam es zu kürzeren Verkehrsbehinderungen durch einsatzbedingte Sperrungen von Straßenabschnitten im Stadtteil Düsternort.

Die Pressearbeit wurde mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Oldenburg abgestimmt. Etwaige Rückfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Oldenburg zu richten.

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