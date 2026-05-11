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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw-Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln in Großenkneten unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 10. Mai 2026, gegen 07:40 Uhr, führten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn eine Verkehrskontrolle in der Zeppelinstraße in Großenkneten durch.

Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 23-jährige Fahrer des Pkw VW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht.

Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest schlug positiv auf Kokain an. In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem 23-Jährigen aus Großenkneten.

Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde untersagt. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Philipp Mimjähner
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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