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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Diebstahl aus Pkw in Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Samstag, 09. Mai 2026, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 10. Mai 2026, 09:30 Uhr, versuchten sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Pkw in der Bergedorfer Straße in Ganderkesee zu verschaffen.

Zu einem Eindringen in den Pkw Ford kam es nicht. Bei dem Versuch entstand jedoch Sachschaden an der Fahrertür. Der entstandene Schaden wurde auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Wildeshausen nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 04431-94102 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Philipp Mimjähner
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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