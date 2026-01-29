PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Aufhebung der Vollsperrung auf der A71

A71 Höhe Stadtilm (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt.

Die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn sowie die Sperrung der Anschlussstelle Stadtilm in Fahrtrichtung Schweinfurt wurde gegen 11 Uhr aufgehoben.

Der Verkehr fließt störungsfrei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 15:55

    API-TH: Schwerlasttransport zu hoch, zu lang und zu schwer

    A4 Höhe Gera (ots) - Am Samstagmittag wurde ein Schwerlasttransport auf der A4 Höhe Gera kontrolliert. Dieser war in Fahrtrichtung Dresden unterwegs. Mit 3 geladenen Sattelzugmaschinen war der Lastzug zu hoch und zu lang. Der 44-jährige Fahrer legte den Beamten eine Genehmigung vor. Laut dieser darf der Transport eine Höhe von 3,9 Metern, eine Länge von 16,25 Metern und ein Gewicht von 42 Tonnen haben. Mit einer ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 10:01

    API-TH: linker Fahrstreifen nach knapp 10 Stunden Vollsperrung geöffnet

    A38 Höhe Heringen (ots) - Für fast 10 Stunden war die A38 in Fahrtrichtung Leipzig zwischen den Anschlussstellen Heringen und Berga voll gesperrt. Grund dafür war ein schwerer Auffahrunfall, welcher sich in der Nacht ereignete. Der 33-jährige Fahrer eines Sattelzuges kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr nahezu ungebremst auf einen Pannen-Lkw auf dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren