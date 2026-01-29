API-TH: Aufhebung der Vollsperrung auf der A71
A71 Höhe Stadtilm (ots)
Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt.
Die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn sowie die Sperrung der Anschlussstelle Stadtilm in Fahrtrichtung Schweinfurt wurde gegen 11 Uhr aufgehoben.
Der Verkehr fließt störungsfrei.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx
Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell