API-TH: Aufhebung der Vollsperrung auf der A71

A4 Höhe Gera (ots) - Am Samstagmittag wurde ein Schwerlasttransport auf der A4 Höhe Gera kontrolliert. Dieser war in Fahrtrichtung Dresden unterwegs. Mit 3 geladenen Sattelzugmaschinen war der Lastzug zu hoch und zu lang. Der 44-jährige Fahrer legte den Beamten eine Genehmigung vor. Laut dieser darf der Transport eine Höhe von 3,9 Metern, eine Länge von 16,25 Metern und ein Gewicht von 42 Tonnen haben. Mit einer ...

