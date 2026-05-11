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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrer ohne Führerschein in Elsfleth unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 09. Mai 2026, gegen 23:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Brake den Fahrer eines Pkw Lupo in dem Hagebuttenweg in Elsfleth.

Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der 24-jährige Mann aus Elsfleth nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

Dem Pkw-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Philipp Mimjähner
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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