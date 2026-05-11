Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrer ohne Führerschein in Elsfleth unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 09. Mai 2026, gegen 23:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Brake den Fahrer eines Pkw Lupo in dem Hagebuttenweg in Elsfleth.

Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der 24-jährige Mann aus Elsfleth nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

Dem Pkw-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

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