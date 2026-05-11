Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Wohnhaus in Ahlhorn +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Samstag, 09. April 2026, 08:00 Uhr, bis Sonntag, 10. April 2026, 19:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Ivo-Braak-Straße in Ahlhorn.

Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck.

Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 10.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Wildeshausen nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 04431-94102 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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