Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Einladung zum Presseseminar der Feuerwehr Stuttgart

Stuttgart (ots)

- Donnerstag, 11. Juni 2026 um 14 Uhr auf der Feuer- und Rettungswache 5

- Fachaustausch und Einsatzübung der Feuerwehr

Pressevertreterinnen und Pressevertretern bietet die Feuerwehr Stuttgart einen Fortbildungsnachmittag auf der Feuer- und Rettungswache 5 in Stuttgart-Möhringen an.

Zielsetzung ist es, die Arbeit der Feuerwehr Stuttgart vorzustellen. Hierbei wird insbesondere auf die Krisenkommunikation eingegangen und das Team der Pressestelle vorgestellt. Es wird unter anderem auf die folgenden Fragestellungen eingegangen:

- Erreichbarkeiten der Pressestelle

- Ansprechpartner an Einsatzstellen

- Alarminformation für Pressevertreter

- Fachbegriffe und Arbeit der Feuerwehr anhand einer Einsatzübung

Programmablauf

14:00 Uhr Vorstellung und Aufgaben der Feuerwehr Stuttgart

14:30 Uhr Pressearbeit und Krisenkommunikation der Feuerwehr Stuttgart

15:30 Uhr Einsatzübung mit begleitenden Informationen

16:30 Uhr Networking am Grill

Zur besseren Planung bittet die Pressestelle der Feuerwehr Stuttgart um eine formlose Anmeldung bis zum 7. Juni 2026 an: 37-Pressestelle@stuttgart.de

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