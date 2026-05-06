FW Stuttgart: Einladung zum Presseseminar der Feuerwehr Stuttgart
Stuttgart (ots)
- Donnerstag, 11. Juni 2026 um 14 Uhr auf der Feuer- und Rettungswache 5
- Fachaustausch und Einsatzübung der Feuerwehr
Pressevertreterinnen und Pressevertretern bietet die Feuerwehr Stuttgart einen Fortbildungsnachmittag auf der Feuer- und Rettungswache 5 in Stuttgart-Möhringen an.
Zielsetzung ist es, die Arbeit der Feuerwehr Stuttgart vorzustellen. Hierbei wird insbesondere auf die Krisenkommunikation eingegangen und das Team der Pressestelle vorgestellt. Es wird unter anderem auf die folgenden Fragestellungen eingegangen:
- Erreichbarkeiten der Pressestelle
- Ansprechpartner an Einsatzstellen
- Alarminformation für Pressevertreter
- Fachbegriffe und Arbeit der Feuerwehr anhand einer Einsatzübung
Programmablauf
14:00 Uhr Vorstellung und Aufgaben der Feuerwehr Stuttgart
14:30 Uhr Pressearbeit und Krisenkommunikation der Feuerwehr Stuttgart
15:30 Uhr Einsatzübung mit begleitenden Informationen
16:30 Uhr Networking am Grill
Zur besseren Planung bittet die Pressestelle der Feuerwehr Stuttgart um eine formlose Anmeldung bis zum 7. Juni 2026 an: 37-Pressestelle@stuttgart.de
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de
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