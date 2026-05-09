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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Aufgebrochener Automat in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am 07.05.2026 gegen 10:00 Uhr wurde am Bahnhof in Wildeshausen ein Snackautomat aufgebrochen. Bislang unbekannte Täter rissen das Metallschutzgitter vom Automaten ab, schlugen die Scheibe ein und entwendeten aus dem Automaten diversen Inhalt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei Wildeshausen sucht nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (Tel.: 04431-94102).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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