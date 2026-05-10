Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Wildeshausen vom 10.05.2026

Delmenhorst (ots)

++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht ++

Harpstedt. Am 09.05.2026 zwischen 12:30 und 14:20 Uhr wurde ein im Mühlenweg geparkter Pkw Opel durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Die Stoßstange des Pkw wurde dabei fast vollständig abgerissen. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

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++ Traktorgespann kommt von Fahrbahn ab ++

Hatten. Am 09.05.2026 gegen 14:15 Uhr wird der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Hatter Landstraße gemeldet. Ein 39jähriger Mann aus der Gemeinde Hatten war mit einem Traktorgespann auf der Hatter Landstraße unterwegs und kam aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Traktor mit zwei Anhängern rutschte in den Straßengraben. Ein Abschleppunternehmen musste mit Kranfahrzeugen anrücken, um das Gespann zu bergen. Die zuständige Straßenmeisterei kümmerte sich später um die Absicherung der Unfallstelle. Während der Bergungsarbeiten musste die Hatter Landstraße komplett gesperrt werden. Das Traktorgespann blieb unbeschädigt, an der Berme entstand Sachschaden. Der Fahrer des Zuges blieb zum Glück unverletzt.

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