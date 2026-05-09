Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl aus Pkw in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Am 08.05.2026 zwischen 10:55 Uhr und 11:12 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Friedrichstraße in Wardenburg zu einem Einbruch in einen Pkw. Unbekannte Täter verschafften sich nach Einschlagen einer Scheibe an der Beifahrerseite Zugang zu dem geparkten Pkw Renault. Aus dem Fahrzeug wurde eine auf dem Sitz abgestellte Tasche entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-9410 zu melden.

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