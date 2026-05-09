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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Junges Mädchen bei Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt +++ Unfallbeteiligte gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 08. Mai 2026, ca. 13:30 Uhr kam es auf der Sarver Straße in Nordenham zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekanntes Mädchen leicht verletzt wurde. Eine 62-jährige Nordenhamerin befuhr mit ihrem Pkw die Sarver Straße in Richtung Heetweg, als das Mädchen plötzlich die Fahrbahn überquerte. Die 62-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Mädchen zog sich leichte Kopfverletzungen zu. Die Mutter des Mädchens erschien ebenfalls an der Unfallstelle. Die Polizei wurde erst im Nachgang von der 62-Jährigen über den Unfall informiert. Die Personalien des Mädchens und der Mutter stehen bislang nicht fest . Aufgrund dessen werden diese gebeten, sich mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen (Tel.: 04731-26940).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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