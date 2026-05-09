Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruchdiebstahl in ein Bürogebäude

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 07.05.26, 22:00 Uhr bis Freitag, 08.05.26, 07:00 Uhr brachen Täter in ein Bürogebäude in der Strehlener Straße in Delmenhorst ein. Aus dem Bürogebäude wurden Gegenstände im Wert von 250 EUR entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 04221-15590 in Verbindung zu setzen.

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