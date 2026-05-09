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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruchdiebstahl in ein Bürogebäude

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 07.05.26, 22:00 Uhr bis Freitag, 08.05.26, 07:00 Uhr brachen Täter in ein Bürogebäude in der Strehlener Straße in Delmenhorst ein. Aus dem Bürogebäude wurden Gegenstände im Wert von 250 EUR entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 04221-15590 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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