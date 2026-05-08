Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Rauchentwicklung auf geparktem Sattelauflieger an der Autobahn 28 bei Hude

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 7. Mai 2026, gegen 18:50 Uhr kam es auf einem Sattelaufliegers eines geparkten Sattelzuges an der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Bremen bei Hude zu einer Rauchentwicklung.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es bei geladenem Müll eines geparkten Sattelaufliegers zu einer Rauchentwicklung.

Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Hude, Altmoorhausen und Kirchhatten rückten mit insgesamt 42 Einsatzkräften aus. Durch ihr schnelles und professionelles Eingreifen konnte ein Brandausbruch verhindert werden.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Ein Schaden ist nicht entstanden.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

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