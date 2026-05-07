Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Auffinden eines Tresors in der Bäke in Hude +++ Eigentümer gesucht

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Delmenhorst (ots)

In der Bäke Am Sandfang in Hude ist ein Tresor gefunden worden, welcher bisher noch keinem Tatort zugeordnet werden konnte.

Ein Foto des Wertgelasses hängt der Meldung an.

Wer den Tresor als sein Eigentum erkennt oder Hinweise zum letzten Standort geben kann, wird gebeten, unter 04408/ 80903-0 Kontakt mit der Polizei Hude aufzunehmen.

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