Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Leicht verletzt wurde ein 37-jähriger Mann aus Wildeshausen am Mittwoch, 6. Mai 2026, gegen 17:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Visbeker Straße in Wildeshausen.

Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer fuhr auf der Ottostraße in Wildeshausen und sah vor im Kreuzungsbereich zur Visbeker Straße nach links abzubiegen. Hierbei übersah der Lkw-Fahrer den vorfahrtsberechtigten 37-Jährigen Ford-Fahrer aus Wildeshausen, der ihm entgegenkam.

Der Lkw-Fahrer bremste sein Fahrzeug stark ab, sodass es zu keinem Zusammenstoß kam. Der 37-jährige Pkw-Fahrer wich dem Lkw aus und fuhr in der Folge über eine Verkehrsinsel in das Heck eines weiteren Sattelzuges.

Der Mann aus Wildeshausen zog sich leichte Verletzungen zu. Der Ford war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 1.500 Euro geschätzt.

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