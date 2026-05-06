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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl eines Rennrades in Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 1. Mai 2026, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein verschlossenes Rennrad in Hude auf dem Parkplatz in der Straße Am Bauernhaus.

Der entstandene Schaden wird auf rund 1.200 Euro geschätzt.

Die Polizei Hude nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Fahrrades geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 04408 80903-0 mit der Polizei Hude in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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