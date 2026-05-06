Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 4. April 2026, gegen 16:20 Uhr, kam es auf der Atenser Allee in Nordenham zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad-Fahrer und einem Pkw.

Der unbekannte Pkw-Fahrer fuhr vom Lidl Parkplatz auf die Atenser Allee und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten 63-Jährigen auf seinem Fahrrad. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Mann und dem Pkw.

Der Pkw-Fahrer stieg nach dem Zusammenstoß aus seinem Fahrzeug und kam seinen Pflichten als Unfallverursacher nach. Die Polizei Nordenham wurde nicht zur Unfallaufnahme gerufen.

Im späteren Verlauf stellte sich dann heraus, dass Fahrradfahrer, anders als zuvor angenommen, doch leichte Verletzungen von dem Unfall davontrug.

Die Polizei Nordenham sucht in diesem Zusammenhang den unfallverursachenden Pkw-Fahrer oder Zeugen, die Hinweise auf den Pkw-Fahrer geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnuummer 04731 26940 zu melden.

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