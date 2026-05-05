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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen gesucht nach versuchtem Raub in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 4. Mai 2026, gegen 18:55 Uhr kam es in der Wildeshauser Innenstad zu einem versuchten Raub.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ging ein 63-Jähriger durch einen Zwischengang in der Huntestraße und wurde dort von einem bislang unbekannten Täter körperlich attackiert.

Der Täter griff den 63-Jährigen an und versuchte die Geldbörse zu entwenden. Dies gelang dem Täter nicht, woraufhin er unbekannt flüchtete.

Beschrieben wird der Täter als

   -junger Mann -dunkel gekleidet

Die Polizei Wildeshausen nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 04431/ 941-0 bei der Polizei Wildeshausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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