Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen gesucht nach versuchtem Raub in Wildeshausen
Delmenhorst (ots)
Am Montag, 4. Mai 2026, gegen 18:55 Uhr kam es in der Wildeshauser Innenstad zu einem versuchten Raub.
Nach bisherigem Ermittlungsstand ging ein 63-Jähriger durch einen Zwischengang in der Huntestraße und wurde dort von einem bislang unbekannten Täter körperlich attackiert.
Der Täter griff den 63-Jährigen an und versuchte die Geldbörse zu entwenden. Dies gelang dem Täter nicht, woraufhin er unbekannt flüchtete.
Beschrieben wird der Täter als
-junger Mann -dunkel gekleidet
Die Polizei Wildeshausen nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 04431/ 941-0 bei der Polizei Wildeshausen zu melden.
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Ronja Weser
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