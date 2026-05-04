Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pedelec-Fahrer stürzt in Lemwerder und verletzt sich

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 3. Mai 2026, gegen 17:00 Uhr fuhr ein 87-jähriger Mann aus Ganderkesee auf seinem Pedelec entlang der Hafenstraße in Lemwerder.

Der 87-Jährige kam auf dem Weserradweg mit seinem Pedelec nach rechts vom Radweg ab und geriet in die Berme. In der Folge kam der Pedelec-Fahrer zu Fall und verletzte sich.

Ein hinzugerufener Rettungswagen verbrachte den Mann in eine umliegende Klinik.

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