Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 03.05.2026

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einem Pkw im Siel 26935 Stadland-Rodenkirchen, Mellumstraße

Am 03. Mai 2026, gegen 12.35 Uhr, befuhr eine 16jährige Stadländerin aus Rodenkirchen die Mellumstraße in Richtung Marktstraße. An der Brücke über den Rodenkircher Zuggraben kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach das Brückengeländer und kam im Siel zum Stillstand. Ein zufällig vorbeikommender 72jähriger Radfahrer beobachtete den Vorgang und sprang umgehende in das Siel, um der Fahrerin zu helfen. Der Pkw war zu diesem Zeitpunkt bis zur Unterkante der Pkw-Fenster im Wasser. Für die Rettungs- und Bergearbeiten wurden die Freiwillige Feuerwehr Rodenkirchen u.a. mit einem Schlauchboot und ein Rettungswagen eingesetzt. Nach ersten Ermittlungen hat sich das Mädchen die versteckten Autoschlüssel in einem unbeobachteten Moment genommen und war einfach losgefahren. Das beschädigte Brückengeländer wurde durch den Bauhof der Gemeinde Stadland gesichert. Da der Rodenkircher Zuggraben durch Betriebsstoffe des Pkw verunreinigt wurde, wurde über den Landkreis Wesermarsch eine Fachfirma beauftragt.

Der Pkw wurde aus dem Siel geborgen. Der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 30.000 Euro geschätzt. Gegen die 16jährige Fahrerin wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

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